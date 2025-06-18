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مصادر القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات في إسرائيل بأنّ إيران لا تزال تمتلك 1800صاروخ باليستيّ

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2025-06-18 | 00:55
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مصادر القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات في إسرائيل بأنّ إيران لا تزال تمتلك 1800صاروخ باليستيّ
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مصادر القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات في إسرائيل بأنّ إيران لا تزال تمتلك 1800صاروخ باليستيّ

 
 
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