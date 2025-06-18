رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: وضع المنشآت النووية "جيد"

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة حنيدر - عكار ما بين الساعة 11.00 والساعة 14.00

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة حنيدر - عكار ما بين الساعة 11.00 والساعة 14.00

وزارة الخارجية الصينية تعليقا على إجلاء الرعايا من إسرائيل وإيران: نقلنا أكثر من 700 مواطن صيني إلى أماكن آمنة