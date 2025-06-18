السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف: لن نبدي أي تردد في الدفاع عن شعبنا وأمننا وأرضنا وسنرد بجدية وقوة ومن دون ضبط للنفس

سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف: الولايات المتحدة منحت إسرائيل الحصانة والدول الأوروبية تحاول تبرير العدوان بادعاءات لا أساس لها

سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف: الولايات المتحدة منحت إسرائيل الحصانة والدول الأوروبية تحاول تبرير العدوان بادعاءات لا أساس لها

السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف: هذا عمل عدواني ارتكبته إسرائيل وهاجمت بلدنا من دون أي سبب