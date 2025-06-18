سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف: الولايات المتحدة منحت إسرائيل الحصانة والدول الأوروبية تحاول تبرير العدوان بادعاءات لا أساس لها

الخارجية الصينية: لا أنباء عن مقتل رعايا صينيين في إيران حتى الآن

الخارجية الصينية: لا أنباء عن مقتل رعايا صينيين في إيران حتى الآن

السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف: لن نبدي أي تردد في الدفاع عن شعبنا وأمننا وأرضنا وسنرد بجدية وقوة ومن دون ضبط للنفس