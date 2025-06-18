الخارجية الصينية: لا أنباء عن مقتل رعايا صينيين في إيران حتى الآن

سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف: وجهنا رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أننا سنرد بحزم شديد

سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف: وجهنا رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أننا سنرد بحزم شديد

سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف: الولايات المتحدة منحت إسرائيل الحصانة والدول الأوروبية تحاول تبرير العدوان بادعاءات لا أساس لها