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وزير الطاقة الإسرائيلي: صادرات الغاز ربما تستأنف في الساعات أو الأيام المقبلة

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2025-06-18 | 04:43
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وزير الطاقة الإسرائيلي: صادرات الغاز ربما تستأنف في الساعات أو الأيام المقبلة
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وزير الطاقة الإسرائيلي: صادرات الغاز ربما تستأنف في الساعات أو الأيام المقبلة

 
 
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