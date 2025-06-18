وزير الطاقة الإسرائيلي: مصافي النفط المتضررة في حيفا من المتوقع أن تعود للعمل خلال 30 يوما

الحكومة البريطانية: سحب أفراد عائلات الموظفين في السفارة في تل أبيب والقنصلية في القدس موقتا

الحكومة البريطانية: سحب أفراد عائلات الموظفين في السفارة في تل أبيب والقنصلية في القدس موقتا

سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف: تعليقات ترامب غير مبررة على الإطلاق وعدائية للغاية ولا يمكننا تجاهلها وسنضعها في حساباتنا وتقييماتنا