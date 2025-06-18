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وزير الطاقة الإسرائيليّ: حاجات إسرائيل من الطاقة لها الأولوية حاليًا على الصادرات

آخر الأخبار
2025-06-18 | 05:21
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وزير الطاقة الإسرائيليّ: حاجات إسرائيل من الطاقة لها الأولوية حاليًا على الصادرات
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وزير الطاقة الإسرائيليّ: حاجات إسرائيل من الطاقة لها الأولوية حاليًا على الصادرات

 
 
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