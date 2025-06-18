اردوغان: اتخذنا كل الاحتياطات اللازمة ضد التداعيات المحتملة على تركيا جراء الصراع الإسرائيلي الإيراني

الرئيس عون بحث مع النائب وائل بو فاعور في الأوضاع الداخلية والإقليمية وتداعيات التصعيد الإيراني – الإسرائيلي

الرئيس عون بحث مع النائب وائل بو فاعور في الأوضاع الداخلية والإقليمية وتداعيات التصعيد الإيراني – الإسرائيلي

الرئيس عون اطّلع من النائب غسان سكاف على أجواء جولته في الولايات المتحدة الأميركية حيث أكّد سكاف وجود توافق مع رئيس الجمهورية على ضرورة تحييد لبنان عما يلفّ المنطقة