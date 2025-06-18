الخارجية الروسية: روسيا على اتصال مع كل من إيران وإسرائيل

المرشد الإيراني: إيران لن تغفر للكيان الصهيوني انتهاك أجوائها ولن تنسى دماء شهدائها وقواتنا المسلحة جاهزة للدفاع عن الوطن ومدعومة من المسؤولين وكل أبناء الشعب

المرشد الإيراني: إيران لن تغفر للكيان الصهيوني انتهاك أجوائها ولن تنسى دماء شهدائها وقواتنا المسلحة جاهزة للدفاع عن الوطن ومدعومة من المسؤولين وكل أبناء الشعب

الخارجية الروسية: أي مساعدة عسكرية مباشرة محتملة من الولايات المتحدة لإسرائيل قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط بشكل جذري