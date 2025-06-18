قيادة الحدود الإيرانية: شرطة الحدود تسيطر تماما على المعابر الحدودية بالتعاون مع القوات المسلحة

قيادة الحدود الإيرانية: نتوقع من الدول المجاورة أن تتصدى للأعمال العدائية ضد إيران التي تنطلق من أراضيها

قيادة الحدود الإيرانية: نتوقع من الدول المجاورة أن تتصدى للأعمال العدائية ضد إيران التي تنطلق من أراضيها

خامنئي في إشارة لتهديدات ترامب: أولئك الذين يعرفون تاريخ إيران يعرفون أن الإيرانيين لا يستجيبون على نحو جيد للغة التهديد