القناة 12 عن الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن الآن غارات على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني بمحيط طهران

وكالة فرانس برس: انفجار في شمال طهران وإغلاق جزئي لإحدى الطرق الرئيسية

وكالة فرانس برس: انفجار في شمال طهران وإغلاق جزئي لإحدى الطرق الرئيسية

أ.ف.ب: انفجارات قوية جديدة في شرق طهران