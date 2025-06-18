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أ.ف.ب: التلفزيون الرسمي الإيراني يورد تحذيرات لسكان حيفا بوجوب الإخلاء

آخر الأخبار
2025-06-18 | 12:06
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أ.ف.ب: التلفزيون الرسمي الإيراني يورد تحذيرات لسكان حيفا بوجوب الإخلاء
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أ.ف.ب: التلفزيون الرسمي الإيراني يورد تحذيرات لسكان حيفا بوجوب الإخلاء

 
 
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