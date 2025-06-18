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o
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o
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وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي لـ حوار المرحلة: نعمل على ألا ينخرط لبنان في العملية العسكرية الجارية
آخر الأخبار
2025-06-18 | 14:43
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وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي لـ حوار المرحلة: نعمل على ألا ينخرط لبنان في العملية العسكرية الجارية
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