إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أمني: الصاروخ الإيراني الأخير كان استثنائيا من حيث النوع والوزن وكمية متفجراته

وزير الخارجية الإسرائيلي لمجلس الأمن: لدى إيران خطة استراتيجية للقضاء على إسرائيل ولن نقبل التهديد بالإبادة

وزير الخارجية الإسرائيلي لمجلس الأمن: لدى إيران خطة استراتيجية للقضاء على إسرائيل ولن نقبل التهديد بالإبادة

الحكومة العراقية: نرفض بشكل قاطع انتهاك أجوائنا واستخدامها في القصف الإسرائيلي على إيران أو أي من دول الجوار