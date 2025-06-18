سي إن إن عن مصدر: الولايات المتحدة أجلت بعض موظفي السفارة وأفراد عائلاتهم من إسرائيل بطائرة عسكرية أميركية ومن غادروا إسرائيل استغلوا تصريح المغادرة الطوعي لنهاية الأسبوع وبعضهم غادر برا إلى الأردن

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