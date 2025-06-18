نتنياهو: أتحدث كثيرا مع ترمب وقد أجرينا محادثة ودية للغاية الليلة الماضية وأشكره على دعمه ووقوفه إلى جانبنا وعلى دعم الولايات المتحدة في الدفاع عن أجوائنا

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