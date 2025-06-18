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ترامب: أعتقد أن إيران كانت على بعد أسابيع قليلة من امتلاك سلاح نووي

آخر الأخبار
2025-06-18 | 15:21
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ترامب: أعتقد أن إيران كانت على بعد أسابيع قليلة من امتلاك سلاح نووي
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ترامب: أعتقد أن إيران كانت على بعد أسابيع قليلة من امتلاك سلاح نووي

 
 
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