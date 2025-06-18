فادي مكي لـ"حوار المرحلة": رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني حصل على علامة 8.5 حتى قبل الاختبار الشفهي وذلك لخبرته الطويلة وقصة أنه تم اختياره بالرغم من أنه في المرتبة العاشرة غير صحيحة

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