الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول إيراني كبير: إيران ستقبل عرض ترامب للقاء قريبا
آخر الأخبار
2025-06-18 | 17:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول إيراني كبير: إيران ستقبل عرض ترامب للقاء قريبا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
تايمز
مسؤول
إيراني
كبير:
إيران
ستقبل
ترامب
للقاء
قريبا
التالي
مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: مستشفيات غزة تغرق في الظلام والمياه توشك على النفاد وسيارات الإسعاف عاجزة
الرئيس عون منح قائد "اليونيفيل" الجنرال Aroldo Lázaro وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور تقديرا للجهود التي بذلها خلال توليه قيادة قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
18:08
غارة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة كفرحوز
آخر الأخبار
18:08
غارة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة كفرحوز
0
آخر الأخبار
18:00
القناة 14 الإسرائيلية: انتهاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر
آخر الأخبار
18:00
القناة 14 الإسرائيلية: انتهاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر
0
خبر عاجل
17:51
وكالة فارس للأنباء: إطلاق دفعة من الصواريخ الثقيلة نحو إسرائيل
خبر عاجل
17:51
وكالة فارس للأنباء: إطلاق دفعة من الصواريخ الثقيلة نحو إسرائيل
0
آخر الأخبار
17:44
سي إن إن عن مصدر بالكونغرس: إدارة ترمب ستقدم إحاطة سرية حول إيران لمجلس الشيوخ في وقت مبكر الأسبوع المقبل
آخر الأخبار
17:44
سي إن إن عن مصدر بالكونغرس: إدارة ترمب ستقدم إحاطة سرية حول إيران لمجلس الشيوخ في وقت مبكر الأسبوع المقبل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
18:08
غارة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة كفرحوز
آخر الأخبار
18:08
غارة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة كفرحوز
0
آخر الأخبار
18:00
القناة 14 الإسرائيلية: انتهاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر
آخر الأخبار
18:00
القناة 14 الإسرائيلية: انتهاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر
0
آخر الأخبار
17:44
سي إن إن عن مصدر بالكونغرس: إدارة ترمب ستقدم إحاطة سرية حول إيران لمجلس الشيوخ في وقت مبكر الأسبوع المقبل
آخر الأخبار
17:44
سي إن إن عن مصدر بالكونغرس: إدارة ترمب ستقدم إحاطة سرية حول إيران لمجلس الشيوخ في وقت مبكر الأسبوع المقبل
0
آخر الأخبار
17:34
وزير الخارجية الإيراني: نتنياهو افتعل هذه الحرب لتدمير مسار الدبلوماسية ونواصل التزامنا بالدبلوماسية إلا مع النظام الإسرائيلي
آخر الأخبار
17:34
وزير الخارجية الإيراني: نتنياهو افتعل هذه الحرب لتدمير مسار الدبلوماسية ونواصل التزامنا بالدبلوماسية إلا مع النظام الإسرائيلي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-06-17
وسط معركة طلاقها المستمرة... كاردي بي تكشف عن وجه ابنتها الصغرى للمرة الأولى (صور)
فنّ
2025-06-17
وسط معركة طلاقها المستمرة... كاردي بي تكشف عن وجه ابنتها الصغرى للمرة الأولى (صور)
0
أخبار دولية
2025-04-10
مصادقة على تعيين هاكابي سفيرًا للولايات المتحدة لدى اسرائيل
أخبار دولية
2025-04-10
مصادقة على تعيين هاكابي سفيرًا للولايات المتحدة لدى اسرائيل
0
أخبار لبنان
2025-04-06
قداس في زغرتا لراحة نفس المرحومين زياد سعادة وزوجته الزميلة هدى شديد
أخبار لبنان
2025-04-06
قداس في زغرتا لراحة نفس المرحومين زياد سعادة وزوجته الزميلة هدى شديد
0
أخبار دولية
2025-04-12
69 قتيلا على الأقل في عواصف رعدية وصواعق في الهند والنيبال
أخبار دولية
2025-04-12
69 قتيلا على الأقل في عواصف رعدية وصواعق في الهند والنيبال
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:35
ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع تستكمل جولتها... وهذه المناطق كانت وجهتها
أخبار لبنان
14:35
ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع تستكمل جولتها... وهذه المناطق كانت وجهتها
0
أخبار لبنان
13:58
ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع الى لبنان تنقل بركاتها بين مختلف المناطق...
أخبار لبنان
13:58
ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع الى لبنان تنقل بركاتها بين مختلف المناطق...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الخطر من استهداف منشأة ديمونا في اسرائيل وحقيقة تأثر لبنان بتداعياته
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الخطر من استهداف منشأة ديمونا في اسرائيل وحقيقة تأثر لبنان بتداعياته
0
أخبار دولية
13:44
موجة جديدة من الصواريخ الايرانية اطلقت باتجاه تل ابيب...
أخبار دولية
13:44
موجة جديدة من الصواريخ الايرانية اطلقت باتجاه تل ابيب...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
منظومة الدفاع الإسرائيلية تستنزف مخزونها… وجسر حرب 1973 الجوي يعود الى الذاكرة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
منظومة الدفاع الإسرائيلية تستنزف مخزونها… وجسر حرب 1973 الجوي يعود الى الذاكرة
0
أخبار دولية
13:30
إسرائيل تعدّل من اسراتيجيتها القتاليّة: الاولوية لضرب منظومة الصاروخية الإيرانيّة بدل المنشآت النووية
أخبار دولية
13:30
إسرائيل تعدّل من اسراتيجيتها القتاليّة: الاولوية لضرب منظومة الصاروخية الإيرانيّة بدل المنشآت النووية
0
أخبار دولية
13:26
صواريخ GBU-57 وطائرات B-2: الخيار الأميركي لكسر حصن إيران النووي
أخبار دولية
13:26
صواريخ GBU-57 وطائرات B-2: الخيار الأميركي لكسر حصن إيران النووي
0
أخبار دولية
13:04
احتملات توجيه أميركا ضربة مباشرة لايران...
أخبار دولية
13:04
احتملات توجيه أميركا ضربة مباشرة لايران...
0
أخبار لبنان
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 18-06-2025
أخبار لبنان
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 18-06-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:03
مصرف لبنان يرفع سقف سحوبات التعميمين 158 و166
خبر عاجل
07:03
مصرف لبنان يرفع سقف سحوبات التعميمين 158 و166
2
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الخطر من استهداف منشأة ديمونا في اسرائيل وحقيقة تأثر لبنان بتداعياته
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الخطر من استهداف منشأة ديمونا في اسرائيل وحقيقة تأثر لبنان بتداعياته
3
اسرار
00:13
أسرار الصحف المحلية ١٨-٦-٢٠٢٥
اسرار
00:13
أسرار الصحف المحلية ١٨-٦-٢٠٢٥
4
منوعات
02:54
"من أجل السلام"... كريستيانو رونالدو يفاجئ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهدية لافتة وملهمة (صور)
منوعات
02:54
"من أجل السلام"... كريستيانو رونالدو يفاجئ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهدية لافتة وملهمة (صور)
5
آخر الأخبار
12:33
مسؤول إيراني رفيع لـ"الجزيرة": دخول أميركا المباشر على خط المواجهة مع الكيان الصهيوني يعني أن حزب الله سيتحرك
آخر الأخبار
12:33
مسؤول إيراني رفيع لـ"الجزيرة": دخول أميركا المباشر على خط المواجهة مع الكيان الصهيوني يعني أن حزب الله سيتحرك
6
خبر عاجل
04:02
سفير إيران لدى الأمم المتحدة: إذا توصلنا إلى استنتاج مفاده أن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في الهجمات على إيران فسنبدأ في الرد عليها
خبر عاجل
04:02
سفير إيران لدى الأمم المتحدة: إذا توصلنا إلى استنتاج مفاده أن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في الهجمات على إيران فسنبدأ في الرد عليها
7
آخر الأخبار
13:54
الحرس الثوري للإسرائيليين: عليكم الاختيار بين "الموت البطيء" وسط حياة كالجحيم في الملاجئ أو الفرار من إسرائيل وان السماء فوق "الأراضي المحتلة" مفتوحة أمام الصواريخ والمسيرات الإيرانية
آخر الأخبار
13:54
الحرس الثوري للإسرائيليين: عليكم الاختيار بين "الموت البطيء" وسط حياة كالجحيم في الملاجئ أو الفرار من إسرائيل وان السماء فوق "الأراضي المحتلة" مفتوحة أمام الصواريخ والمسيرات الإيرانية
8
أخبار لبنان
08:41
طيران الشرق الأوسط: تسيير رحلة من والى أبيدجان ورحلتين من والى أكرا يوم السبت
أخبار لبنان
08:41
طيران الشرق الأوسط: تسيير رحلة من والى أبيدجان ورحلتين من والى أكرا يوم السبت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More