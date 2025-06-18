وول ستريت جورنال: ترامب أبلغ كبار مساعديه بأنه وافق على خطط الهجوم على إيران وهو كان يرجئ إصدار الأمر النهائي لمعرفة ما إذا كانت طهران ستتخلى عن برنامجها النووي

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