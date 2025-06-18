وزير الخارجية الإيراني: نتنياهو افتعل هذه الحرب لتدمير مسار الدبلوماسية ونواصل التزامنا بالدبلوماسية إلا مع النظام الإسرائيلي

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الرئيس عون اطّلع من النائب غسان سكاف على أجواء جولته في الولايات المتحدة الأميركية حيث أكّد سكاف وجود توافق مع رئيس الجمهورية على ضرورة تحييد لبنان عما يلفّ المنطقة