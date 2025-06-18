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كسروان
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o
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غارة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة كفرحوز
آخر الأخبار
2025-06-18 | 18:08
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غارة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة كفرحوز
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