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الجيش الإسرائيليّ: الموقع الذي قصفناه في نطنز يحتوي معدات متطورة تساهم في تسريع البرنامج النوويّ الإيرانيّ
آخر الأخبار
2025-06-19 | 01:53
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الجيش الإسرائيليّ: الموقع الذي قصفناه في نطنز يحتوي معدات متطورة تساهم في تسريع البرنامج النوويّ الإيرانيّ
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