إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و ١٦ جريحًا في ١٠ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

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وكالة: منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تقول إنه تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارًا بالتهديدات والهجمات الإسرائيلية لكن الوكالة لم تتخذ أي إجراء