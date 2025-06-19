نائب وزير الخارجية الإيراني: ننصح واشنطن بعدم التدخل في الحرب على الأقل إذا لم تكن ترغب في وقف عدوان إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلي: نحو 30 صاروخًا إستهدفت إسرائيل صباح اليوم

إذاعة الجيش الإسرائيلي: نحو 30 صاروخًا إستهدفت إسرائيل صباح اليوم

وكالة نقلًا عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: لا إصابات ولا خطر على سكان المنطقة في ظل اتخاذ ترتيبات مسبقة