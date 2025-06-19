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المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية: مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "خان" نظام منع الإنتشار النووي وجعل الوكالة "شريكًا في عدوان ظالم" تنفذه إسرائيل

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2025-06-19 | 03:59
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المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية: مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية &quot;خان&quot; نظام منع الإنتشار النووي وجعل الوكالة &quot;شريكًا في عدوان ظالم&quot; تنفذه إسرائيل
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المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية: مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "خان" نظام منع الإنتشار النووي وجعل الوكالة "شريكًا في عدوان ظالم" تنفذه إسرائيل

 
 
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