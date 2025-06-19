مركز عمليات طوارىء الصحة: إستشهاد الجريح الذي كان قد أصيب في الغارة التي شنتها مسيرة إسرائيلية على دراجة في بلدة كفرجوز قضاء النبطية ما يرفع حصيلة الغارة إلى شهيدين

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