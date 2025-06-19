أوكرانيا وروسيا تعلنان إنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى

الشرطة الإيرانية: ضبط سيارة محملة بعدد كبير من المسيرات الانتحارية الصغيرة واعتقال عميل للموساد على صلة بها

الشرطة الإيرانية: ضبط سيارة محملة بعدد كبير من المسيرات الانتحارية الصغيرة واعتقال عميل للموساد على صلة بها

متحدث باسم وزارة الخارجية الليتوانية: إجلاء عائلات دبلوماسيي السفارة في تل أبيب والموظفين غير الأساسيين بعد أن أصاب صاروخ إيراني مباني على بعد 200 متر منها