نتنياهو: وجهنا ضربات قاسية لإيران وأخرجنا منشأة نطنز عن الخدمة

نتنياهو: نتعامل مع الصواريخ الباليستية الإيرانية ونتصيدها وقدرتهم على إنتاج الصواريخ تهديد وجودي لنا

نتنياهو: نتعامل مع الصواريخ الباليستية الإيرانية ونتصيدها وقدرتهم على إنتاج الصواريخ تهديد وجودي لنا

نتنياهو: لم نحظ بصديق أفضل من ترمب ونقدر كل قرار يتخذه أما نحن فسندافع عن أنفسنا بكل قوة