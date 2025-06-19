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سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: الجيش الأميركي اتخذ خطوات عدّة لحماية أصوله ومعداته في الشرق الأوسط

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2025-06-19 | 11:57
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سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: الجيش الأميركي اتخذ خطوات عدّة لحماية أصوله ومعداته في الشرق الأوسط
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سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: الجيش الأميركي اتخذ خطوات عدّة لحماية أصوله ومعداته في الشرق الأوسط

 
 
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