سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: الجيش الأميركي اتخذ خطوات عدّة لحماية أصوله ومعداته في الشرق الأوسط

السفارة الصينية لدى إسرائيل: سنساعد المواطنين الصينيين الراغبين في الرحيل على المغادرة

السفارة الصينية لدى إسرائيل: سنساعد المواطنين الصينيين الراغبين في الرحيل على المغادرة

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في بلدات عديدة في الجليل شمالي إسرائيل تحذيرًا من تسلل مسيرات