سي بي إس عن مصادر: أحد الخيارات التي درسها ترمب هو أن تتمكن إيران من تعطيل فوردو بنفسها وهو مستعد لإشراك الولايات المتحدة إذا كان ذلك ضروريًا لتدمير موقع فوردو

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