بوليتيكو عن الرئيس الإسرائيلي: تغيير النظام في إيران ليس هدفًا لنا لكن إزاحته ستصب في مصلحة الشعب الإيراني وما زلنا منفتحين على الدبلوماسية التي يمكن أن تكون جزءا من الحل

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