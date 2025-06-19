يسرائيل هيوم: دوي انفجار في منطقة الكريوت شمال حيفا

"الوقت ينفذ للحد من تغيّر المناخ"... انخفاض مستمر في ميزانية الكربون العالمية والعلماء يحذّرون!

"الوقت ينفذ للحد من تغيّر المناخ"... انخفاض مستمر في ميزانية الكربون العالمية والعلماء يحذّرون!

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مفاعل خنداب لم يكن جاهزًا للتشغيل ولم يكن يحتوي على أي مواد نووية وبالتالي فلا آثار إشعاعية