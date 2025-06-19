فاينانشال تايمز عن مصادر: لامي سينقل لإيران رسالة من واشنطن مفادها أن الطريق إلى حل دبلوماسي لا يزال ممكنا

الكرملين: لن يكون هناك حل عسكري للقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني

الكرملين: لن يكون هناك حل عسكري للقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني

أدرعي: هاجمنا الليلة الماضية مفاعلًا نوويًا لم يكن نشطًا في منطقة أراك في إيران