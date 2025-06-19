الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فاينانشال تايمز عن مصادر: لامي سينقل لإيران رسالة من واشنطن مفادها أن الطريق إلى حل دبلوماسي لا يزال ممكنا
آخر الأخبار
2025-06-19 | 17:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
فاينانشال تايمز عن مصادر: لامي سينقل لإيران رسالة من واشنطن مفادها أن الطريق إلى حل دبلوماسي لا يزال ممكنا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
تايمز
مصادر:
سينقل
لإيران
رسالة
واشنطن
مفادها
الطريق
دبلوماسي
ممكنا
التالي
الكرملين: لن يكون هناك حل عسكري للقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني
أدرعي: هاجمنا الليلة الماضية مفاعلًا نوويًا لم يكن نشطًا في منطقة أراك في إيران
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:50
فاينانشال تايمز عن مصادر: لامي سينقل لإيران رسالة من واشنطن مفادها أن الطريق إلى حل دبلوماسي لا يزال ممكنا
آخر الأخبار
17:50
فاينانشال تايمز عن مصادر: لامي سينقل لإيران رسالة من واشنطن مفادها أن الطريق إلى حل دبلوماسي لا يزال ممكنا
0
آخر الأخبار
17:45
مهر عن الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا لأول مرة الخميس طائرات مسيرة قتالية هاجمت بنية تحتية عسكرية في إسرائيل
آخر الأخبار
17:45
مهر عن الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا لأول مرة الخميس طائرات مسيرة قتالية هاجمت بنية تحتية عسكرية في إسرائيل
0
خبر عاجل
17:31
الجيش الإسرائيلي: تحذير لسكان قرية كلش طالشان الإيرانية تمهيدًا لضرب البنية التحتية العسكرية
خبر عاجل
17:31
الجيش الإسرائيلي: تحذير لسكان قرية كلش طالشان الإيرانية تمهيدًا لضرب البنية التحتية العسكرية
0
آخر الأخبار
17:15
يسرائيل هيوم: دوي انفجار في منطقة الكريوت شمال حيفا
آخر الأخبار
17:15
يسرائيل هيوم: دوي انفجار في منطقة الكريوت شمال حيفا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:45
مهر عن الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا لأول مرة الخميس طائرات مسيرة قتالية هاجمت بنية تحتية عسكرية في إسرائيل
آخر الأخبار
17:45
مهر عن الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا لأول مرة الخميس طائرات مسيرة قتالية هاجمت بنية تحتية عسكرية في إسرائيل
0
آخر الأخبار
17:15
يسرائيل هيوم: دوي انفجار في منطقة الكريوت شمال حيفا
آخر الأخبار
17:15
يسرائيل هيوم: دوي انفجار في منطقة الكريوت شمال حيفا
0
آخر الأخبار
17:14
وسائل إعلام إسرائيلية: انطلاق صاروخ اعتراضي في منطقة حيفا دون دوي صفارات الإنذار
آخر الأخبار
17:14
وسائل إعلام إسرائيلية: انطلاق صاروخ اعتراضي في منطقة حيفا دون دوي صفارات الإنذار
0
آخر الأخبار
17:00
وزيرة خارجية أستراليا: تعليق العمل في سفارتنا بطهران لتدهور الوضع الأمني في إيران
آخر الأخبار
17:00
وزيرة خارجية أستراليا: تعليق العمل في سفارتنا بطهران لتدهور الوضع الأمني في إيران
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2025-05-31
ندى كوسا في إطلالة ملوكية ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم لعام 2025 (فيديو)
موضة وجمال
2025-05-31
ندى كوسا في إطلالة ملوكية ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم لعام 2025 (فيديو)
0
خبر عاجل
2025-06-14
الجيش الإسرائيليّ: سلاح الجو هاجم منظومات الدفاع الإيرانية في محيط طهران
خبر عاجل
2025-06-14
الجيش الإسرائيليّ: سلاح الجو هاجم منظومات الدفاع الإيرانية في محيط طهران
0
أخبار دولية
2025-04-03
سانا: غارات إسرائيلية تستهدف محيط الكسوة جنوبي العاصمة السورية
أخبار دولية
2025-04-03
سانا: غارات إسرائيلية تستهدف محيط الكسوة جنوبي العاصمة السورية
0
أمن وقضاء
2025-04-03
الهيئة الصحية الإسلامية: غارات اسرائيلية استهدفت المركز المستحدث في الناقورة
أمن وقضاء
2025-04-03
الهيئة الصحية الإسلامية: غارات اسرائيلية استهدفت المركز المستحدث في الناقورة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:41
ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع من جبيل الى المعيصرة والجولة مستمرة
أخبار لبنان
13:41
ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع من جبيل الى المعيصرة والجولة مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
صواريخ إيرانية هزت قلب إسرائيل... ودفعت بمسؤولين إسرائيليين الى التهديد باغتيال خامنئي
تقارير نشرة الاخبار
13:34
صواريخ إيرانية هزت قلب إسرائيل... ودفعت بمسؤولين إسرائيليين الى التهديد باغتيال خامنئي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مرفأ بيروت منجم ذهب ومزراب للهدر والسكانرز على طريق الحل
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مرفأ بيروت منجم ذهب ومزراب للهدر والسكانرز على طريق الحل
0
أخبار دولية
13:27
منذ طوفان الاقصى إسرائيل تشن حرب تفكيك المحور "من الاذرع إلى الرأس"
أخبار دولية
13:27
منذ طوفان الاقصى إسرائيل تشن حرب تفكيك المحور "من الاذرع إلى الرأس"
0
أخبار دولية
13:25
الوساطة الروسية بين الحرب والدبلوماسية... كيف تتعامل واشنطن؟
أخبار دولية
13:25
الوساطة الروسية بين الحرب والدبلوماسية... كيف تتعامل واشنطن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ذخائر القديسة تيريزا تتابع جولتها... ومحطة اليوم في جبيل والمعيصرة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ذخائر القديسة تيريزا تتابع جولتها... ومحطة اليوم في جبيل والمعيصرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
اليكم المنشآت النفطية الإيرانية التي استهدفتها إسرائيل وأهميتها
تقارير نشرة الاخبار
13:20
اليكم المنشآت النفطية الإيرانية التي استهدفتها إسرائيل وأهميتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
دخول أميركا الحرب قد يشعل المنطقة... والبحار
تقارير نشرة الاخبار
13:19
دخول أميركا الحرب قد يشعل المنطقة... والبحار
0
أخبار دولية
13:19
الحرب الإيرانية-الإسرائيلية.. بِعُيون الـTikTokers
أخبار دولية
13:19
الحرب الإيرانية-الإسرائيلية.. بِعُيون الـTikTokers
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:08
توم براك أبلغ عون توليه الملف اللبناني موقتًا... وطالب بالإسراع في ملف سلاح الحزب
خبر عاجل
04:08
توم براك أبلغ عون توليه الملف اللبناني موقتًا... وطالب بالإسراع في ملف سلاح الحزب
2
أخبار لبنان
05:48
بيان للتيار الوطني الحر عن إنتخابات إتحاد بلديات قضاء البترون
أخبار لبنان
05:48
بيان للتيار الوطني الحر عن إنتخابات إتحاد بلديات قضاء البترون
3
خبر عاجل
06:08
رئيس بلدية كور روجيه يزبك المدعوم من القوات اللبنانية والكتائب والمحامي مجد حرب فاز برئاسة إتحاد بلديات البترون بـ 18صوتًا مقابل 9 أصوات لرئيس البلدية مرسيلينو الحرك المدعوم من التيار الوطنيّ الحر
خبر عاجل
06:08
رئيس بلدية كور روجيه يزبك المدعوم من القوات اللبنانية والكتائب والمحامي مجد حرب فاز برئاسة إتحاد بلديات البترون بـ 18صوتًا مقابل 9 أصوات لرئيس البلدية مرسيلينو الحرك المدعوم من التيار الوطنيّ الحر
4
خبر عاجل
06:19
القاضي حلاوي أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق وزير الإقتصاد السابق أمين سلام
خبر عاجل
06:19
القاضي حلاوي أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق وزير الإقتصاد السابق أمين سلام
5
خبر عاجل
06:43
فوز رئيس بلدية أميون مالك فارس المدعوم من النائب السابق سليم سعاده والقوميين وتيار المرده برئاسة الإتحاد بـ18 صوتًا مقابل 13 صوتًا لرئيس بلدية عين عكرين فؤاد خوري المدعوم من القوات اللبنانية
خبر عاجل
06:43
فوز رئيس بلدية أميون مالك فارس المدعوم من النائب السابق سليم سعاده والقوميين وتيار المرده برئاسة الإتحاد بـ18 صوتًا مقابل 13 صوتًا لرئيس بلدية عين عكرين فؤاد خوري المدعوم من القوات اللبنانية
6
خبر عاجل
11:54
رويترز عن دبلوماسي: المكالمة الأولى بادرت بها واشنطن التي اقترحت عرضًا جديدًا لتجاوز الجمود بشأن الخطوط الحمراء وعراقجي أبلغ ويتكوف أن طهران يُمكنها إبداء مرونة بالملف النووي إذا ضغطت واشنطن لإنهاء الحرب
خبر عاجل
11:54
رويترز عن دبلوماسي: المكالمة الأولى بادرت بها واشنطن التي اقترحت عرضًا جديدًا لتجاوز الجمود بشأن الخطوط الحمراء وعراقجي أبلغ ويتكوف أن طهران يُمكنها إبداء مرونة بالملف النووي إذا ضغطت واشنطن لإنهاء الحرب
7
أخبار دولية
01:06
إصابة مستشفى في جنوب إسرائيل بعد دفعة صواريخ إيرانية جديدة
أخبار دولية
01:06
إصابة مستشفى في جنوب إسرائيل بعد دفعة صواريخ إيرانية جديدة
8
أخبار دولية
16:47
موقع "أكسيوس": ترامب يريد ضمان 3 أمور قبل اتخاذ قراره في شأن ضرب إيران
أخبار دولية
16:47
موقع "أكسيوس": ترامب يريد ضمان 3 أمور قبل اتخاذ قراره في شأن ضرب إيران
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More