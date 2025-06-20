إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر: الجيش هاجم منصات في إيران قبل وقت قليل من إطلاق الصاروخ على بئر السبع

وزارة الخارجية في سلوفاكيا: إغلاق السفارة في طهران موقتا وإجلاء جميع الموظفين

وزارة الخارجية في سلوفاكيا: إغلاق السفارة في طهران موقتا وإجلاء جميع الموظفين

فاينانشال تايمز عن مصادر: لامي سينقل لإيران رسالة من واشنطن مفادها أن الطريق إلى حل دبلوماسي لا يزال ممكنا