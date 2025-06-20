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وزارة الخارجية في سلوفاكيا: إغلاق السفارة في طهران موقتا وإجلاء جميع الموظفين

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2025-06-20 | 01:48
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وزارة الخارجية في سلوفاكيا: إغلاق السفارة في طهران موقتا وإجلاء جميع الموظفين
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وزارة الخارجية في سلوفاكيا: إغلاق السفارة في طهران موقتا وإجلاء جميع الموظفين

 
 
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