احصاءات غرفة التحكم: قتيلان و9 جرحى في 9 حوادث سير خلال 24 ساعة

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رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: إذا دخلت واشنطن ساحة المعركة فإن النتيجة ستكون مفاجأة استراتيجية وعلى واشنطن أن تعلم أن مصالحها في المنطقة لن تكون آمنة