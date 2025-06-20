الوكالة الوطنية: قوات العدو فجّرت منزلين في بلدتي حولا وميس الجبل فجرا ، بعد توغلها داخل الأراضي اللبنانية وأقدمت بعدها على الاستيلاء على جرافة من المنزل في ميس الجبل ونقلتها إلى داخل الأراضي المحتلة

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