عراقجي للتلفزيون الإيراني: أعتقد أن الدول ستنأى بنفسها عن هذا العدوان بعد مقاومتنا لإسرائيل ولسنا مستعدين لأي محادثات مع أي طرف في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية

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