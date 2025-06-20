الرئيس الإيراني: طهران تسعى دائما للسلام والهدوء لكن السبيل الوحيد الآن لإنهاء الحرب هو وقف "عدوان العدو" من دون شروط

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الرئيس الإيراني: ردودنا على العدو ستصبح أكثر قسوة وستجعله يندم على أفعاله والسبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو وقف غير مشروط للعدوان وتقديم ضمانات لإنهاء مغامرات الصهاينة