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o
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o
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o
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o
كسروان
28
o
متن
28
o
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الرئيس الإيراني: ردودنا على العدو ستصبح أكثر قسوة وستجعله يندم على أفعاله والسبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو وقف غير مشروط للعدوان وتقديم ضمانات لإنهاء مغامرات الصهاينة
آخر الأخبار
2025-06-20 | 04:27
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الرئيس الإيراني: ردودنا على العدو ستصبح أكثر قسوة وستجعله يندم على أفعاله والسبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو وقف غير مشروط للعدوان وتقديم ضمانات لإنهاء مغامرات الصهاينة
*
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