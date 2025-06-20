وزير الداخلية في دردشة قبيل جلسة مجلس الوزراء: الملف الفلسطيني قيد المتابعة ونأمل بأن تتم معالجته بما يتناسب مع البيان الوزاري

وزير الداخلية تعليقا على بيان الامين العام لحزب الله: الكلام في الاعلام شيء فيما الواقع شيء آخر وهو أن جميع اللبنانيين مقتنعون بانه لا يجب اقحام لبنان في حرب

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