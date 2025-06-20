سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف: نتوقع من وزراء الخارجية الأوروبيين أن يطالبوا بوقف كامل للبرنامج النوويّ الإيرانيّ في محادثات اليوم

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد صواريخ أطلقت من إيران على شمال إسرائيل

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد صواريخ أطلقت من إيران على شمال إسرائيل

القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق صاروخين اعتراضيين في كريات شمونة من دون تفعيل صفارات الإنذار ويتم التحقيق في الحدث