النائب سامي الجميل: نحذّر من جر لبنان إلى الحرب القائمة بين إيران وإسرائيل فلا يحق لأحد أن يجر لبنان إلى أي مغامرة جديدة ولا داعي لـ"بروفا" جديدة فالأهم من التضامن مع ايران هو التضامن مع لبنان

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك