موقع وزارة الخزانة الأميركية: واشنطن تصدر عقوبات جديدة متعلقة بإيران

أصدرت إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات جديدة متعلقة بإيران شملت كيانين مقرهما في هونج كونج وأيضا عقوبات متعلقة بمكافحة الإرهاب، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية.



وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة إنّ العقوبات تستهدف ما لا يقل عن 20 كيانًا وخمسة أفراد وثلاث سفن.