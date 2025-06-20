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سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: على إيران تقديم أدلة على إدعاءاتها بأن إسرائيل ضربت مستشفيات إيرانية
آخر الأخبار
2025-06-20 | 12:18
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سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: على إيران تقديم أدلة على إدعاءاتها بأن إسرائيل ضربت مستشفيات إيرانية
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