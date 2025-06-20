الوكالة الوطنية للإعلام: الأخبار المتناقلة عن إنفجار أجهزة "راوتر" داخل منازل في مدينة الهرمل غير صحيحة والصحيح أن جهاز "راوتر" واحد إحترق نتيجة إحتكاك كهربائي في أحد المنازل ولم يسفر عن أي خسائر

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