وزير الخارجية الفرنسيّ: العمليات العسكرية لن تؤدي إلا إلى تأخير البرنامج النوويّ الإيرانيّ

وزارة الخارجية في سلوفاكيا: إغلاق السفارة في طهران موقتا وإجلاء جميع الموظفين

وزارة الخارجية في سلوفاكيا: إغلاق السفارة في طهران موقتا وإجلاء جميع الموظفين

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر: الجيش هاجم منصات في إيران قبل وقت قليل من إطلاق الصاروخ على بئر السبع