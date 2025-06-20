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وزير الخارجية السابق ناصيف حتي لـ جدل: لا أعتقد أن إسرائيل قادرة على نزع العنصر النووي كله من إيران من دون أميركا

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2025-06-20 | 13:55
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وزير الخارجية السابق ناصيف حتي لـ جدل: لا أعتقد أن إسرائيل قادرة على نزع العنصر النووي كله من إيران من دون أميركا
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وزير الخارجية السابق ناصيف حتي لـ جدل: لا أعتقد أن إسرائيل قادرة على نزع العنصر النووي كله من إيران من دون أميركا

 
 
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